Агент Алексей Дементьев рассказал, что может измениться в КХЛ с введением Ярмарки юниоров

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал возможное возвращение Ярмарки юниоров в КХЛ.

— Это нужное начинание на текущий момент. Восстановление Ярмарки юниоров поможет распределить игроков по клубам, снимет напряжение по поводу обескровливания команд на юношеском, юниорском уровне, позволит сохранить молодых игроков в своих регионах на начальном этапе. Здесь очень глубокий вопрос, который в двух словах не описать. Но суть сводится к следующему: здесь не только перераспределение игроков, но и сохранение их в молодом возрасте в тех городах и командах, из которых они выходят.

— У вас есть мнение насчёт того, сколько своих воспитанников должен будет защищать клуб на Ярмарке?

— Я не сторонник защиты своих воспитанников. Максимум — один игрок.

— Многие клубы с развитыми школами будут против отсутствия защиты своих игроков.

— Конечно, они будут против. Потому что это будет нивелировать приглашение игроков на данном этапе. Понятно, что они вкладывают средства в спортивные школы. Но для рейтинга, для понимания контрактов и того, кто всё-таки лучший в возрастной группе, необходимо дать свободу выбора на драфте, — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».