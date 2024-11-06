Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Алексей Дементьев рассказал, что может измениться в КХЛ с введением Ярмарки юниоров

Агент Алексей Дементьев рассказал, что может измениться в КХЛ с введением Ярмарки юниоров
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал возможное возвращение Ярмарки юниоров в КХЛ.

— Это нужное начинание на текущий момент. Восстановление Ярмарки юниоров поможет распределить игроков по клубам, снимет напряжение по поводу обескровливания команд на юношеском, юниорском уровне, позволит сохранить молодых игроков в своих регионах на начальном этапе. Здесь очень глубокий вопрос, который в двух словах не описать. Но суть сводится к следующему: здесь не только перераспределение игроков, но и сохранение их в молодом возрасте в тех городах и командах, из которых они выходят.

— У вас есть мнение насчёт того, сколько своих воспитанников должен будет защищать клуб на Ярмарке?
— Я не сторонник защиты своих воспитанников. Максимум — один игрок.

— Многие клубы с развитыми школами будут против отсутствия защиты своих игроков.
— Конечно, они будут против. Потому что это будет нивелировать приглашение игроков на данном этапе. Понятно, что они вкладывают средства в спортивные школы. Но для рейтинга, для понимания контрактов и того, кто всё-таки лучший в возрастной группе, необходимо дать свободу выбора на драфте, — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

Материалы по теме
Крикунов: не поддерживаю решение вернуть драфт в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android