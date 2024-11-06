«Они ставят лигу на уши, американцы хлопают в ладоши». Назаров — о российских звёздах НХЛ

Известный тренер Андрей Назаров рассказал об игре российских звёзд в НХЛ.

«Очень здорово, все наши ребята в НХЛ проводят такой замечательный сезон. Они буквально ставят лигу на уши, а американцы хлопают в ладоши. Майки с фамилиями российских игроков разлетаются как горячие пирожки, а ведь не сыграно даже половины регулярного чемпионата. Дальше будет только лучше, гонка за лидерство в списке бомбардиров обостряется.

Сегодня вся Америка убедилась, что патриотизм оказался выше глобализма и победил. Пока в США разбираются с президентскими выборами, мы идём своей дорогой, объединившись вокруг нашего национального лидера и встав плечом к плечу друг к другу. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.