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Сушинский ответил на вопрос, будет ли непопадание «Авангарда» в плей-офф сенсацией

Сушинский ответил на вопрос, будет ли непопадание «Авангарда» в плей-офф сенсацией
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Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский оценил игру омского клуба в нынешнем сезоне и ответил на вопрос, будет ли непопадание «ястребов» в плей-офф сенсацией.

«Авангард» иногда выдаёт хорошие матчи. Да, у команды есть проблемы в обороне, но в атаке проблем не так много. Омск много пропускает – в этом его главный недостаток. Так что «Авангарду» надо искать проблему в обороне и во вратарской линии. Непопадание «Авангарда» в плей-офф будет сенсацией? «Авангард» 100% будет в плей-офф», — приводит слова Сушинского Metaratings.

«Авангард» в нынешнем сезоне сыграл 21 матч и набрал 17 очков. Омичи занимают 10-е место в таблице Востока.

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