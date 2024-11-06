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Новиков: я в шоке от того, откуда взялись люди, работающие в клубах на Дальнем Востоке

Новиков: я в шоке от того, откуда взялись люди, работающие в клубах на Дальнем Востоке
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался о слабых менеджерах в клубах КХЛ.

«Касаемо слабых команд в КХЛ. Я уверен, что дело не в том, что у нас слабые команды. Просто у них слабые менеджеры. Откуда они появляются? Я в шоке от того, откуда взялись люди, которые работают в клубах на Дальнем Востоке. Чем слабее команда, тем сильнее должно быть её управление. Надо искать профессионалов, которые смогут её поднять. Перспективной молодёжи в стране выбрасывается немыслимое количество. Москва и Питер своими воспитанниками могут обеспечить весь Дальний Восток. Страдает дело, выбрасываются деньги на ветер.

Пора уже спрашивать. Если посмотреть, что за люди у нас в клубах работают, то просто диву даёшься. А списывается всё на то, что у нас денег нет, что мы все убогие и слабенькие. Всё это ерунда. Я проходил намного более сложные ситуации. Создать сегодня в России боеспособную команду – это как дважды два. Нужно знать рынок и молодых игроков. Но потребуется минимум два года. Работа некоторых клубов – растрата государственных денег», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

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