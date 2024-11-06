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Щитов: в «Амуре» творится безобразие, как можно было столько не забивать?

Щитов: в «Амуре» творится безобразие, как можно было столько не забивать?
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Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов высказался об антирекордной серии хабаровского «Амура» без голов в КХЛ.

«Конечно, в «Амуре» творится безобразие. Там есть хорошие нападающие, которые получают немаленькие деньги. Руководство клуба должно что-то предпринять. Как можно было столько не забивать? Сейчас такой хоккей, в котором все условия созданы для голов», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Напомним, «Амур» прервал свою антирекордную серию по количеству минут без заброшенных шайб в игре с «Авангардом» (1:2). Серия остановилась на отметке 358 минут и 38 секунд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2024, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Авангард
Омск
0:1 Чистяков (Прохоркин) – 32:33 (5x5)     0:2 Прохоркин – 37:07 (5x5)     1:2 Грачёв (Балдаев, Грецкий) – 51:25 (5x5)    

В следующей игре «Амур» примет дома магнитогорский «Металлург» 7 ноября.

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