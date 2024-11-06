Дмитрий Орлов угостил партнёров по «Каролине» российскими сладостями
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Российский защитник Дмитрий Орлов угостил партнёров по «Каролине Харрикейнз» российскими сладостями. Данный факт был показан в трансляции встречи с «Филадельфией Флайерз».
Напомним, в ночь с 5 на 6 ноября в американском Роли на стадионе «Леново Центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 6:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Конечны (Типпетт, Мичков) – 07:54 (pp) 1:1 Блейк (Друри, Орлов) – 14:25 2:1 Робинсон (Нечас, Бёрнс) – 28:56 3:1 Мартинук (Славин, Бёрнс) – 29:50 3:2 Типпетт (Конечны, Кутюрье) – 33:30 3:3 Фрост (Санхайм, Конечны) – 41:18 4:3 Рослович (Свечников, Ахо) – 41:47 4:4 Конечны (Кутюрье) – 49:17 5:4 Нечас – 59:29 6:4 Джарвис – 59:58
На счету Дмитрия Орлова в данной встрече одна результативная передача. Всего же в нынешнем сезоне Орлов сыграл 11 встреч, в которых забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи.
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