Дмитрий Орлов угостил партнёров по «Каролине» российскими сладостями

Российский защитник Дмитрий Орлов угостил партнёров по «Каролине Харрикейнз» российскими сладостями. Данный факт был показан в трансляции встречи с «Филадельфией Флайерз».

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Напомним, в ночь с 5 на 6 ноября в американском Роли на стадионе «Леново Центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 6:4.

На счету Дмитрия Орлова в данной встрече одна результативная передача. Всего же в нынешнем сезоне Орлов сыграл 11 встреч, в которых забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи.