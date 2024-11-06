Российский форвард «Далласа» Дадонов рассказал про общение с Артемием Панариным

Российский нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов рассказал про общение с форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.

«После игр я могу пообщаться с Панариным. Я могу позвонить ему, если мне что-то понадобится. Когда я бываю в Нью-Йорке, мы можем поужинать. Но обычно мы встречаемся, когда он приезжает в Даллас», — приводит слова Дадонова RG.

Напомним, с Артемием Панариным Евгений Дадонов выигрывал Кубок Гагарина в составе СКА в 2015 году.

В нынешнем сезоне Евгений Дадонов сыграл 11 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. На счету Панарина в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги 18 (9+9) очков в 11 проведённых встречах.