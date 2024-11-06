«Локомотив» — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 6 ноября, в Ярославле пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду нижегородское «Торпедо». Встреча на стадионе «Арена-2000» начнётся в 19:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
«Локомотив» с 42 очками после 24 проведённых матчей располагается на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Игоря Никитина в текущем сезоне проиграли всего четыре встречи.
«Торпедо» в текущем сезоне сыграло 23 матча, в которых набрало 25 очков. Подопечные Игоря Ларионова занимают седьмое место в таблице Запада.