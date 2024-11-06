«Локомотив» — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 6 ноября, в Ярославле пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду нижегородское «Торпедо». Встреча на стадионе «Арена-2000» начнётся в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 ноября 2024, среда. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

«Локомотив» с 42 очками после 24 проведённых матчей располагается на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Игоря Никитина в текущем сезоне проиграли всего четыре встречи.

«Торпедо» в текущем сезоне сыграло 23 матча, в которых набрало 25 очков. Подопечные Игоря Ларионова занимают седьмое место в таблице Запада.