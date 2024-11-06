ФХР выступила против возвращения Ярмарки юниоров в КХЛ

Федерация хоккея России выступила с официальным заявлением касаемо возвращения Ярмарки юниоров в КХЛ.

«Континентальная хоккейная лига выпустила пресс-релиз о создании рабочей группы по возрождению процедуры Ярмарки – системы распределения прав на талантливых юниоров между клубами лиги.

Предыдущий опыт проведения Драфта/Ярмарки юниоров КХЛ показывает, что эта процедура копирует североамериканский драфт, существующий более 60 лет в системе спорта США и Канады. Хоккейные школы этих стран – частные предприятия, доход которых основывается на оплате родителей за обучение своих детей. Подавляющее большинство российских школ функционирует благодаря региональным, муниципальным бюджетам, средствам спонсоров. Российская экономика подготовки профессионального хоккеиста в корне отличается от североамериканской, и потому драфтовая система распределения молодых игроков не работает в условиях отечественного хоккея, так как доведение юного спортсмена до профессионального контракта осуществляется на средства школы или хоккейного клуба.

Выбор талантливого игрока хоккейным клубом против его воли может способствовать его отъезду в иностранные лиги, что идёт вразрез с позицией Президента РФ В. В. Путина по противодействию оттоку молодых игроков.

Таким образом, Федерация хоккея России считает, что предлагаемая КХЛ процедура Ярмарки – системы распределения прав на талантливых юниоров между клубами лиги – разрушает созданную систему отечественного хоккея», — сказано в заявлении ФХР.