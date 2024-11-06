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Голышев и Романцев не полетели с «Автомобилистом» на выездную серию

Голышев и Романцев не полетели с «Автомобилистом» на выездную серию
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«Автомобилист» отправился на выездные матчи, которые команда проведёт в Астане, Хабаровске и во Владивостоке. Пресс-служба клуба опубликовала состав команды на выездную серию. В составе «Автомобилиста» на выезд отправились 27 хоккеистов: три вратаря, 10 защитников и 14 нападающих.

Примечательно, что в состав не попали нападающие Анатолий Голышев и Данил Романцев, которые остались в Екатеринбурге. Форварды продолжат восстановление от полученных травм.

В текущем сезоне Голышев провёл 20 матчей и набрал 18 (7+11) очков. На счету Романцева в текущем сезоне 5 (2+3) очков в 13 встречах. На данный момент екатеринбургский клуб провёл 21 игру в текущем регулярном чемпионате КХЛ и расположился на втором месте Восточной конференции.

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