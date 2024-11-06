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«Одна из причин ухода из НХЛ». Деанджело выразил поддержку Дональду Трампу

«Одна из причин ухода из НХЛ». Деанджело выразил поддержку Дональду Трампу
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Американский защитник СКА Тони Деанджело заявил, что доволен победой Дональда Трампа на выборах в США. Подсчёт итогов ещё продолжается, но Трамп уже получил большинство голосов, поэтому вероятность его победы оценивается многими экспертами в 99%. Сам Дональд уже объявил о своей победе.

«Я доволен победой Трампа, потому что был одним из немногих спортсменов, кто поддерживал его с первого дня. Это одна из причин, по которой я больше не играю в НХЛ, но наша страна важнее! Молчаливое большинство снова проявилось, люди, которые, к сожалению, боялись поддержать Трампа, использовали голосование», — написал Деанджело в своём аккаунте в соцсети.

Деанджело дебютировал в КХЛ в текущем сезоне, ранее он играл в «Каролине», «Филадельфии» и в «Рейнджерс». В текущем сезоне на счету защитника 16 проведённых матчей, в которых Деанджело забросил три шайбы и отдал 17 результативных передач.

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