«Восемь недель вообще не наступал на ногу». Дадонов о травме голеностопа в прошлом сезоне

Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов рассказал про перелом голеностопа, полученный в прошлом сезоне, из-за которого российский форвард вынужден был пропустить 31 матч.

«Мне шайбой попало в ногу. Мне даже предлагали операцию делать, случай был 50 на 50. Доктора спросили, хочу ли я сделать операцию, с ней есть шанс быстрее восстановиться. Но это надо было шуруп вставлять в ногу. Через какое-то время пришлось бы его вынимать.

Решил, что из-за того, что могу восстановиться на неделю раньше, не буду делать операцию. Но из-за этого я восемь недель вообще не наступал на ногу. Кость могла сместиться. Получилось, что пропустил 10-11 недель», — приводит слова Дадонова RG.

В нынешнем сезоне Евгений Дадонов сыграл 11 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. На счету Панарина в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги 18 (9+9) очков в 11 проведённых встречах.