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Майоров — о Ярмарке КХЛ: с какой стати клубы захотят кому-то отдавать своих воспитанников?

Майоров — о Ярмарке КХЛ: с какой стати клубы захотят кому-то отдавать своих воспитанников?
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров высказался о возможном возвращении Ярмарки юниоров в КХЛ. Ранее КХЛ объявила о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов. Драфт юниоров уже проводился в КХЛ с 2009 по 2016 год.

«Я ещё тогда был против так называемой ярмарки. КХЛ и НХЛ – разные абсолютно лиги. В Северной Америке никогда и не было такой системы, как у нас. Есть молодёжные команды, когда игрок вырастает из неё, его выставляют на драфт, это понятно. А у нас-то у каждого клуба есть своя академия – у «Спартака», ЦСКА, «Динамо». С какой стати они захотят кому-то отдавать своих воспитанников?

Или «Локомотив», который идёт на первом месте без легионеров в составе. Зачем ему условному дяде Пете отдавать игрока, в которого вложены деньги, время и усилия тренеров?» – цитирует Майорова «ВсеПроСпорт.ру».

Напомним, Федерация хоккея России выступила против данного решения.

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