Вайсфельд объяснил механизм Ярмарки КХЛ и её пользу для клубов и молодых хоккеистов

Известный функционер и хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд заявил, что был включён в рабочую группу по вопросам возрождения Ярмарки юниоров КХЛ, и объяснил механизм драфта молодых хоккеистов и его пользу для клубов и самих игроков.

«Драфт ведь придумали не просто так. Во-первых, это один из серьёзных механизмов уравнивания возможностей клубов, наряду с потолком зарплат, ограничением количества людей в заявке и так далее. Во-вторых, сейчас все самые талантливые игроки сконцентрированы в нескольких клубах, и когда они выходят из молодёжной команды, то просто не могут попасть в состав. По объективной причине невозможно ввести сразу восемь юниоров. И получается так, что ребята не играют в КХЛ, хотя по своему уровню вполне соответствуют лиге и могли бы выступать в других командах.

Единственное, я не знаю, как конкретно хотят проводить эту процедуру. Но пока, как мне видится, очень важный момент – это компенсация клубам, которые подготовили этих молодых хоккеистов. Она должна быть адекватна затратам. Условно, первый раунд должен стоить серьёзных денег. С одной стороны, люди не будут драфтовать просто так, чтобы игрок просто был. С другой стороны, клубы, у которых игрока задрафтовали, должны понимать, что получат за него достойную компенсацию. И я думаю, что это будет одним из основных предметов обсуждения в рабочей группе», — цитирует Вайсфельда «РБ Спорт».

Напомним, драфт молодых игроков проводился в КХЛ с 2009 по 2016 год. Федерация хоккея России выступила против данного решения.