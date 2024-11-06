Экс-форвард СКА: Кузнецов три месяца в команде, а оценок ему уже надавали на год вперёд

Бывший нападающий СКА Василий Каменев оценил игру нападающего Евгения Кузнецова и заявил, что благодаря такому опытному мастеру молодые игроки петербургского клуба могут расти как хоккеисты.

«Кузнецов только три месяца в команде, а оценок ему уже надавали на год вперёд. Когда подписывают контракт с игрокам на четыре года, всё досконально проверяется. Наоборот, рядом с Кузнецовым растут молодые игроки. Посмотрите на того же Демидова, который стал открытием сезона в форме СКА. Не играй он в тройке с Кузнецовым, может, мы не знали бы такого игрока.

— Вам нравится наблюдать за игрой Кузнецова, ничего не раздражает?

— Конечно, нравится! Ему не надо в 32 года бегать по всей площадке, кого-то душить, топтать. Он должен играть «на опыте», а опыта у Кузнецова хватает, — цитирует Каменева «РБ Спорт».

Кузнецов в 20 матчах забросил семь шайб и отдал 11 результативных передач, набрав в общей сложности 18 очков.