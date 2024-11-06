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Никита Щитов назвал лучший клуб КХЛ на данный момент

Никита Щитов назвал лучший клуб КХЛ на данный момент
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Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов заявил, что «Локомотив» и «Трактор» на данный момент являются одними из лучших клубов лиги. Оба клуба лидируют в своих конференциях.

«На мой взгляд, «Локомотив» сейчас является лучшим по игре в КХЛ. Впрочем, «Трактор», который идёт первым в Восточной конференции, тоже является одним из лидеров. Думаю, «Локомотив» дальше тоже продолжит играть стабильно. Хотелось бы видеть то же самое и от челябинцев. Пока что заметно, что Бенуа Гру проделывает хорошую работу», – цитирует Щитова «РБ Спорт».

В недавнем очном матче между лидерами конференции победу в упорной встрече одержали ярославцы со счётом 5:3.

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