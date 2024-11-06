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«Каждому бы клубу такую проблему». Василий Каменев — о богатом выборе вратарей в СКА

«Каждому бы клубу такую проблему». Василий Каменев — о богатом выборе вратарей в СКА
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Бывший нападающий СКА Василий Каменев оценил многочисленную вратарскую бригаду санкт-петербургского клуба и заявил, что все голкиперы проявляют себя хорошо. За текущий сезон в воротах СКА играли уже четыре голкипера — Никита Серебряков, Артемий Плешков, Егор Заврагин и Павел Мойсевич.

— В СКА давно не было такого количества хороших вратарей. Заврагина признали лучшим новичком КХЛ в октябре. А в матче с «Куньлунем» вышел играть Мойсевич. И здорово выглядел! Хотя СКА уступил в овертайме, вины Мойсевича в этом нет. Габаритный и подвижный вратарь.

— Ещё недавно все хвалили Плешкова, теперь его не видно в воротах. Про Серебрякова я уже не говорю.
— Приятная головная боль для тренеров СКА: кого ставить в ворота? Есть четыре голкипера, все могут здорово играть. То ли чередовать их в каждом матче, то ли делать ставку на одного, когда придёт пора плей-офф. Каждому бы клубу такую проблему, — цитирует Каменева «РБ Спорт».

В текущем сезоне СКА провёл 24 матча и на данный момент занимает вторую строчку в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

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