Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид вернётся в состав в ближайшем матче с «Вегасом»

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид вернётся в состав в ближайшем матче с «Вегасом», сообщает пресс-служба канадского клуба. Изначальные сроки возвращения канадского нападающего в строй были обозначены на середину ноября.

Макдэвид пропустил последние три игры «Ойлерз» из-за травмы лодыжки, полученной в матче с «Коламбусом». 27-летний игрок получил травму в первой же смене, когда неудачно упал и ударился об борт. Канадец покинул площадку, держась за левую ногу.

В нынешнем сезоне НХЛ Макдэвид принял участие в 10 матчах, в которых записал в свой актив три гола и семь результативных передач. Ближайший матч с «Вегасом» состоится на домашней площадке «Эдмонтона» в ночь на 7 ноября. Встреча начнётся в 04:30 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 07 ноября 2024, четверг. 04:30 МСК Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Не начался Вегас Голден Найтс Парадайс Кто победит в основное время? П1 X П2