Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид вернётся в состав в ближайшем матче с «Вегасом»

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид вернётся в состав в ближайшем матче с «Вегасом»
Комментарии

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид вернётся в состав в ближайшем матче с «Вегасом», сообщает пресс-служба канадского клуба. Изначальные сроки возвращения канадского нападающего в строй были обозначены на середину ноября.

Макдэвид пропустил последние три игры «Ойлерз» из-за травмы лодыжки, полученной в матче с «Коламбусом». 27-летний игрок получил травму в первой же смене, когда неудачно упал и ударился об борт. Канадец покинул площадку, держась за левую ногу.

В нынешнем сезоне НХЛ Макдэвид принял участие в 10 матчах, в которых записал в свой актив три гола и семь результативных передач. Ближайший матч с «Вегасом» состоится на домашней площадке «Эдмонтона» в ночь на 7 ноября. Встреча начнётся в 04:30 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Макдэвид рассказал о своих ощущениях от первого выхода на лёд после травмы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android