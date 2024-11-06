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Локомотив — Торпедо. Прямая трансляция
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18:50 Мск
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Локомотив — Торпедо, результат матча 6 ноября, счёт 2:1, КХЛ 2024-2025

«Локомотив» обыграл «Торпедо» и продлил серию побед в КХЛ до девяти матчей
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Торпедо». Победу в упорной встрече одержали ярославцы со счётом 2:1 Б.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2024, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Б
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Мисников (Орлов, Силаев) – 07:21 (5x5)     1:1 Бут (Иванов, Симашев) – 19:34 (5x5)     2:1 Каюмов – 65:00    

На восьмой минуте матча счёт открыл молодой нападающий «Торпедо» Артём Мисников, которому ассистировали Михаил Орлов и Антон Силаев. «Локомотив» сравнял счёт в концовке первого периода благодаря голу Даниила Бута с передач Георгия Иванова и Дмитрия Симашева. Отметим четыре малых штрафа ярославцев во втором периоде. После первого периода команды не смогли поразить ворота друг друга, а в серии буллитов победа досталась ярославцам. Победный буллит на счету Артура Каюмова.

Таким образом, ярославский «Локомотив» продлил свою победную серию до девяти матчей.

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