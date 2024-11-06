«Локомотив» обыграл «Торпедо» и продлил серию побед в КХЛ до девяти матчей

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Торпедо». Победу в упорной встрече одержали ярославцы со счётом 2:1 Б.
На восьмой минуте матча счёт открыл молодой нападающий «Торпедо» Артём Мисников, которому ассистировали Михаил Орлов и Антон Силаев. «Локомотив» сравнял счёт в концовке первого периода благодаря голу Даниила Бута с передач Георгия Иванова и Дмитрия Симашева. Отметим четыре малых штрафа ярославцев во втором периоде. После первого периода команды не смогли поразить ворота друг друга, а в серии буллитов победа досталась ярославцам. Победный буллит на счету Артура Каюмова.
Таким образом, ярославский «Локомотив» продлил свою победную серию до девяти матчей.
- 6 ноября 2024
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