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Прищепов — о дебюте в НХЛ: не ожидал, что Макар меня будет поддерживать, думал, он звезда

Прищепов — о дебюте в НХЛ: не ожидал, что Макар меня будет поддерживать, думал, он звезда
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Российский нападающий «Колорадо» Никита Прищепов поделился эмоциями от дебюта в НХЛ и рассказал, как его поддерживал звёздный защитник «Эвеланш» Кейл Макар.

— Что больше всего запомнилось в первой игре с «Нэшвиллом»?
— Мой первый круг перед разминкой; момент, когда я мог забить в пустые, но не забил. И ещё я вообще не ожидал, что Кейл Макар меня будет сильно поддерживать. Думал, что он звезда. Старался не лезть к нему, скромно сидел в сторонке, а он постоянно мне говорил: «Молодец. Всё правильно делаешь, продолжай в том же духе» — приводит слова Прищепова «ВсеПроСпорт».

Напомним, Прищепов оказался всего лишь вторым игроком с 2005 года, выбранным в седьмом раунде и дебютировавшим в НХЛ в год драфта. Он стал первым игроком в истории «Колорадо», сыгравшим под №85.

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