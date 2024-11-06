Два очка Гусева помогли московскому «Динамо» в третий раз в сезоне обыграть «Витязь»

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между московским «Динамо» и «Витязем». Победу одержали бело-голубые со счётом 4:3.
Уже на второй минуте матча счёт открыл нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский с передачи Макса Комтуа. Под занавес первого периода удвоил преимущество хозяев Бреннан Менелл с передачи Никиты Гусева. На старте второго периода «Динамо» забросило третью шайбу — отличился Никита Гусев. В третьем периоде хозяева забросили ещё одну шайбу — отличился Максим Джиошвили. «Витязю» почти удалось отыграться, гости забросили две шайбы в концовке третьего периода, однако сравять счёт не смогли. Голы в составе «Витязя» забили Дерек Барак, Игорь Головков и Илья Аркалов.
Таким образом, «Динамо» в третий раз в сезоне обыграло «Витязь». Командам предстоит провести ещё один матч в текущем сезоне.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 6 ноября 2024
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