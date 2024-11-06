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Тротц — о провале «Нэшвилла» на старте сезона: если не наладим игру, то начнём перестройку

Тротц — о провале «Нэшвилла» на старте сезона: если не наладим игру, то начнём перестройку
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Генеральный менеджер «Нэшвилла» Барри Тротц заявил, что если команда не изменит ситуацию, то произойдут значительные изменения состава.

«Я пытаюсь сделать некоторые вещи уже сейчас. Мы будем немного ограничены в возможностях из-за некоторых контрактов, которые у нас есть. Если мы не наладим игру, то я начну наш план по перестройке. Если мы станем хорошей командой, то увидим, как гораздо больше наших ребят начнут прогрессировать.

В этом году мы привлекли ветеранов, чтобы они вели команду за собой, чтобы в последующие годы наши молодые ребята стали играть всё бо́льшую и бо́льшую роль. Если возникнет ситуация, когда игроки не смогут найти взаимопонимание и ничего не будет складывается, то мы перетряхнём состав», — цитирует Тротца Dailyfaceoff.

Пришедшие в межсезонье ветераны Маршессо и Стэмкос на двоих набрали лишь 12 очков в 12 матчах. В 12 встречах «Нэшвилл» одержал только четыре победы и расположился на последнем месте в таблице Западной конференции НХЛ.

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