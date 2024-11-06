Тротц — о провале «Нэшвилла» на старте сезона: если не наладим игру, то начнём перестройку

Генеральный менеджер «Нэшвилла» Барри Тротц заявил, что если команда не изменит ситуацию, то произойдут значительные изменения состава.

«Я пытаюсь сделать некоторые вещи уже сейчас. Мы будем немного ограничены в возможностях из-за некоторых контрактов, которые у нас есть. Если мы не наладим игру, то я начну наш план по перестройке. Если мы станем хорошей командой, то увидим, как гораздо больше наших ребят начнут прогрессировать.

В этом году мы привлекли ветеранов, чтобы они вели команду за собой, чтобы в последующие годы наши молодые ребята стали играть всё бо́льшую и бо́льшую роль. Если возникнет ситуация, когда игроки не смогут найти взаимопонимание и ничего не будет складывается, то мы перетряхнём состав», — цитирует Тротца Dailyfaceoff.

Пришедшие в межсезонье ветераны Маршессо и Стэмкос на двоих набрали лишь 12 очков в 12 матчах. В 12 встречах «Нэшвилл» одержал только четыре победы и расположился на последнем месте в таблице Западной конференции НХЛ.