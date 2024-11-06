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Защитник «Витязя» Игорь Головков впервые за семь лет забросил шайбу в матче КХЛ

Защитник «Витязя» Игорь Головков впервые за семь лет забросил шайбу в матче КХЛ
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Защитник «Витязя» Игорь Головков впервые за семь лет забросил шайбу в матче КХЛ. 34-летний игрок обороны не забивал в КХЛ с 10 октября 2017 года. Игорь Головков отметился заброшенной шайбой в ворота московского «Динамо» в концовке матча. Отметим неуверенные действия вратаря бело-голубых Хантера Миски, который не смог поймать в ловушку бросок от синей линии.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Витязь
Московская область
1:0 Рашевский (Комтуа) – 01:48 (5x5)     2:0 Менелл (Гусев) – 18:42 (5x5)     3:0 Гусев (Буруянов, Ожиганов) – 24:18 (5x5)     3:1 Барак (Бучельников, Чехович) – 36:23 (5x5)     4:1 Джиошвили (Комтуа, Ожиганов) – 56:39 (5x4)     4:2 Головков (Барак) – 57:47 (5x5)     4:3 Аркалов (Бучельников, Барак) – 58:46 (4x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Всего в КХЛ защитник Игорь Головков провёл 749 матчей и набрал 55 очков — забросил девять шайб и отдал 46 результативных передач.

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