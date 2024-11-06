Защитник «Витязя» Игорь Головков впервые за семь лет забросил шайбу в матче КХЛ

Защитник «Витязя» Игорь Головков впервые за семь лет забросил шайбу в матче КХЛ. 34-летний игрок обороны не забивал в КХЛ с 10 октября 2017 года. Игорь Головков отметился заброшенной шайбой в ворота московского «Динамо» в концовке матча. Отметим неуверенные действия вратаря бело-голубых Хантера Миски, который не смог поймать в ловушку бросок от синей линии.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Всего в КХЛ защитник Игорь Головков провёл 749 матчей и набрал 55 очков — забросил девять шайб и отдал 46 результативных передач.