Ларионов — о поражении от «Локомотива»: могли выиграть в основное время, но не повезло

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом» по буллитам со счётом 1:2 и посетовал на слабую игру нижегородской команды в большинстве. Из шести попыток реализации лишнего «Торпедо» не реализовало ни одну.

«Хочу поздравить соперника с победой. Непростая игра, могла повернуться в любую сторону. Наших ребят – с хорошей игрой, могли выиграть в основное время, но где-то не повезло. Это хоккей. Нет времени переживать, нужно всё это переварить и двигаться дальше. Очко взяли, это радует.

Большинство? Мы играли против сильнейшей команды лиги. Это ответ на вопрос, почему не получилось в большинстве. Когда игра равная, появляется возможность сыграть «пять на три» или «пять на четыре», надо реализовывать. Это предопределило исход матча», — цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.