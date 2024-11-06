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Ларионов — о поражении от «Локомотива»: могли выиграть в основное время, но не повезло

Ларионов — о поражении от «Локомотива»: могли выиграть в основное время, но не повезло
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом» по буллитам со счётом 1:2 и посетовал на слабую игру нижегородской команды в большинстве. Из шести попыток реализации лишнего «Торпедо» не реализовало ни одну.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2024, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Б
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Мисников (Орлов, Силаев) – 07:21 (5x5)     1:1 Бут (Иванов, Симашев) – 19:34 (5x5)     2:1 Каюмов – 65:00    

«Хочу поздравить соперника с победой. Непростая игра, могла повернуться в любую сторону. Наших ребят – с хорошей игрой, могли выиграть в основное время, но где-то не повезло. Это хоккей. Нет времени переживать, нужно всё это переварить и двигаться дальше. Очко взяли, это радует.

Большинство? Мы играли против сильнейшей команды лиги. Это ответ на вопрос, почему не получилось в большинстве. Когда игра равная, появляется возможность сыграть «пять на три» или «пять на четыре», надо реализовывать. Это предопределило исход матча», — цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.

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