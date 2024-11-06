Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Витязя»: если мы профессионалы, то должны выходить и отвечать

Главный тренер «Витязя»: если мы профессионалы, то должны выходить и отвечать
Комментарии

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» (3:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Витязь
Московская область
1:0 Рашевский (Комтуа) – 01:48 (5x5)     2:0 Менелл (Гусев) – 18:42 (5x5)     3:0 Гусев (Буруянов, Ожиганов) – 24:18 (5x5)     3:1 Барак (Бучельников, Чехович) – 36:23 (5x5)     4:1 Джиошвили (Комтуа, Ожиганов) – 56:39 (5x4)     4:2 Головков (Барак) – 57:47 (5x5)     4:3 Аркалов (Бучельников, Барак) – 58:46 (4x5)    

«Плохо начали игру, провалили первый период, что и предопределило результат. Говорить, что нам не хватает эмоций или что это шестая игра на выезде, я считаю, что это как разговоры в пользу бедных. Так же вроде говорится? Всё это не оправдание. Если мы профессионалы, должны выходить и отвечать.

Потом в целом начали играть лучше. Но пропущенный третий гол на отложенном штрафе повлиял на исход. Поблагодарил ребят за то, что героическими усилиями пытались переломить игру. Однако этого недостаточно. Видимо, соперник сегодня больше хотел выиграть», — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Видео
Два очка Гусева помогли московскому «Динамо» в третий раз в сезоне обыграть «Витязь»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android