В «Витязе» прокомментировали первый гол Игоря Головкова в КХЛ с 2017 года

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков оценил первый гол за семь лет защитника Игоря Головкова. 34-летний игрок обороны не забивал в КХЛ с 10 октября 2017 года. «Витязь» уступил московскому «Динамо» со счётом 3:4.

«Про эмоции от первого гола Головкова за семь лет лучше спрашивать у самого Игоря. Он же забил. Если бы забил я, тогда бы поделился эмоциями. А так – готов порадоваться за каждого из ребят, если они достигают каких-то результатов. Но моя главная задача – результат команды.

Естественно, что мы предпринимали какие-то усилия и шаги, чтобы изменить ход игры. У нас в команде два вратаря, которым мы доверяем. Замена Дорожко – это была попытка достучаться до ребят. В принципе это сработало на моменте. Но немного нам не хватило. Может быть, не хватило времени. А может быть, и бросковой активности. Надо больше бросать. А это наша проблема.

Календарь такой, какой он есть. Как говорится, мы должны делать свою работу. А обсуждать – это уже не наша прерогатива. И уж тем более осуждать», — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.