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В «Витязе» прокомментировали первый гол Игоря Головкова в КХЛ с 2017 года

В «Витязе» прокомментировали первый гол Игоря Головкова в КХЛ с 2017 года
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Главный тренер «Витязя» Павел Десятков оценил первый гол за семь лет защитника Игоря Головкова. 34-летний игрок обороны не забивал в КХЛ с 10 октября 2017 года. «Витязь» уступил московскому «Динамо» со счётом 3:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Витязь
Московская область
1:0 Рашевский (Комтуа) – 01:48 (5x5)     2:0 Менелл (Гусев) – 18:42 (5x5)     3:0 Гусев (Буруянов, Ожиганов) – 24:18 (5x5)     3:1 Барак (Бучельников, Чехович) – 36:23 (5x5)     4:1 Джиошвили (Комтуа, Ожиганов) – 56:39 (5x4)     4:2 Головков (Барак) – 57:47 (5x5)     4:3 Аркалов (Бучельников, Барак) – 58:46 (4x5)    

«Про эмоции от первого гола Головкова за семь лет лучше спрашивать у самого Игоря. Он же забил. Если бы забил я, тогда бы поделился эмоциями. А так – готов порадоваться за каждого из ребят, если они достигают каких-то результатов. Но моя главная задача – результат команды.

Естественно, что мы предпринимали какие-то усилия и шаги, чтобы изменить ход игры. У нас в команде два вратаря, которым мы доверяем. Замена Дорожко – это была попытка достучаться до ребят. В принципе это сработало на моменте. Но немного нам не хватило. Может быть, не хватило времени. А может быть, и бросковой активности. Надо больше бросать. А это наша проблема.

Календарь такой, какой он есть. Как говорится, мы должны делать свою работу. А обсуждать – это уже не наша прерогатива. И уж тем более осуждать», — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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