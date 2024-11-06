Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Десятков: в «Витязе» много ребят, которые не совсем отвечают своему месту в команде

Десятков: в «Витязе» много ребят, которые не совсем отвечают своему месту в команде
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков заявил, что в составе подмосковной команде есть много игроков, не соответствующих уровню КХЛ.

— Тройка Барака продолжает намного превосходить все остальные тройки в команде по своей результативности. Вы согласны с тем, что форвардам тех троек уже пора задуматься о своей игре?
— У нас вообще есть много кому и о чём задуматься. Человек – вообще существо разумное. И думать – это правильно. После каждой игры каждый спортсмен и тренер думает, что было не так. Пытается это исправить и поправить.

Хорошо, что у нас есть лидеры. Но другие к ним должны подтягиваться. Естественно, что всё это нас настораживает. Мы должны и дальше пытаться подтягивать остальных ребят, которые по своей статистике, о чём вы как раз и говорите, не совсем отвечают своему месту в команде. Очень много у нас нападающих, которые не набрали и пяти-шести очков. В этом действительно есть проблема, — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Витязь
Московская область
1:0 Рашевский (Комтуа) – 01:48 (5x5)     2:0 Менелл (Гусев) – 18:42 (5x5)     3:0 Гусев (Буруянов, Ожиганов) – 24:18 (5x5)     3:1 Барак (Бучельников, Чехович) – 36:23 (5x5)     4:1 Джиошвили (Комтуа, Ожиганов) – 56:39 (5x4)     4:2 Головков (Барак) – 57:47 (5x5)     4:3 Аркалов (Бучельников, Барак) – 58:46 (4x5)    
Материалы по теме
Видео
Два очка Гусева помогли московскому «Динамо» в третий раз в сезоне обыграть «Витязь»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android