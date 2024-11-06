Десятков: в «Витязе» много ребят, которые не совсем отвечают своему месту в команде

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков заявил, что в составе подмосковной команде есть много игроков, не соответствующих уровню КХЛ.

— Тройка Барака продолжает намного превосходить все остальные тройки в команде по своей результативности. Вы согласны с тем, что форвардам тех троек уже пора задуматься о своей игре?

— У нас вообще есть много кому и о чём задуматься. Человек – вообще существо разумное. И думать – это правильно. После каждой игры каждый спортсмен и тренер думает, что было не так. Пытается это исправить и поправить.

Хорошо, что у нас есть лидеры. Но другие к ним должны подтягиваться. Естественно, что всё это нас настораживает. Мы должны и дальше пытаться подтягивать остальных ребят, которые по своей статистике, о чём вы как раз и говорите, не совсем отвечают своему месту в команде. Очень много у нас нападающих, которые не набрали и пяти-шести очков. В этом действительно есть проблема, — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.