Кудашов: «Динамо» контролировало всю игру. Хорошо, что совершаем ошибки и выигрываем

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил победу в матче с подмосковным «Витязем» (4:3).

— Серьёзно готовились к игре, потому что видели, как «Витязь» провёл последние игры и как он последний раз играл с нами. Серьёзно отнеслись к игре и контролировали её бо́льшую часть, за исключением последних минут. Поэтому сыграли нормально.

— Правильно ли мы понимаем, что удовлетворение от победы и от качественной большей части встречи всё-таки превалирует над тренерским разочарованием от того, что уже не первый раз создали нервную концовку, ведя в ходе матча с большим счётом?

— Ну бывает такое. Но вы знаете, хорошо, что выигрываем. Что совершаем ошибки и всё равно выигрываем. Вы понимаете, что у нас перед глазами есть хорошие примеры того, что необходимо исправлять.

И это не расстройство. На самом деле, я же сказал серьёзно, что мы контролировали даже не бо́льшую часть матча, а всю игру. И при счёте 3:0, и при счёте 1:0, и при счёте 4:3 у нас не было никакой паники. Там «Витязь» грамотно сыграл, пытался разменяться. И это такие тактические хитрости, как уловки в баскетболе в концовках», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.