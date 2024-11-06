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Кудашов: «Динамо» контролировало всю игру. Хорошо, что совершаем ошибки и выигрываем

Кудашов: «Динамо» контролировало всю игру. Хорошо, что совершаем ошибки и выигрываем
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил победу в матче с подмосковным «Витязем» (4:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Витязь
Московская область
1:0 Рашевский (Комтуа) – 01:48 (5x5)     2:0 Менелл (Гусев) – 18:42 (5x5)     3:0 Гусев (Буруянов, Ожиганов) – 24:18 (5x5)     3:1 Барак (Бучельников, Чехович) – 36:23 (5x5)     4:1 Джиошвили (Комтуа, Ожиганов) – 56:39 (5x4)     4:2 Головков (Барак) – 57:47 (5x5)     4:3 Аркалов (Бучельников, Барак) – 58:46 (4x5)    

— Серьёзно готовились к игре, потому что видели, как «Витязь» провёл последние игры и как он последний раз играл с нами. Серьёзно отнеслись к игре и контролировали её бо́льшую часть, за исключением последних минут. Поэтому сыграли нормально.

— Правильно ли мы понимаем, что удовлетворение от победы и от качественной большей части встречи всё-таки превалирует над тренерским разочарованием от того, что уже не первый раз создали нервную концовку, ведя в ходе матча с большим счётом?
— Ну бывает такое. Но вы знаете, хорошо, что выигрываем. Что совершаем ошибки и всё равно выигрываем. Вы понимаете, что у нас перед глазами есть хорошие примеры того, что необходимо исправлять.

И это не расстройство. На самом деле, я же сказал серьёзно, что мы контролировали даже не бо́льшую часть матча, а всю игру. И при счёте 3:0, и при счёте 1:0, и при счёте 4:3 у нас не было никакой паники. Там «Витязь» грамотно сыграл, пытался разменяться. И это такие тактические хитрости, как уловки в баскетболе в концовках», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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