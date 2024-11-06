Главный тренер «Динамо» ответил на вопрос о ситуации с давно травмированным О’Деллом

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что не может назвать сроки возвращения травмированного нападающего Эрика О'Делла. Канадский нападающий не играет с 8 октября и до сих пор не тренируется с командой.

«Честно скажу, что пока не знаю, когда вернётся О’Делл. Мы ждём. Если бы я видел, что он начал тренироваться, тогда бы сказал. Пока у него идёт процесс реабилитации. Надеюсь, что в ближайшие дни он уже начнёт», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В текущем сезоне О'Делл провёл 14 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.