Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кудашов – о Комтуа: естественно, что улучшение есть. Но он ещё далёк от идеала

Кудашов – о Комтуа: естественно, что улучшение есть. Но он ещё далёк от идеала
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил прогресс в игре нападающего Макса Комтуа. Канадский форвард проводит свой дебютный сезон в КХЛ.

«Так получилось, что мы нашли такую третью тройку, потому что другие уже были собраны. И мы собирали её одну. Результативность – это неотъемлемая часть. Но я честно скажу, что Комтуа ещё много над чем предстоит работать. Да, естественно, что у него есть улучшение. Но он ещё далёк от идеала», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В текущем сезоне на счету Комтуа 17 матчей, в которых форвард забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач.

Материалы по теме
Терещенко — о Комтуа: некоторые думают, что сделают всех в КХЛ на одной ноге
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android