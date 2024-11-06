Кудашов – о Комтуа: естественно, что улучшение есть. Но он ещё далёк от идеала

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил прогресс в игре нападающего Макса Комтуа. Канадский форвард проводит свой дебютный сезон в КХЛ.

«Так получилось, что мы нашли такую третью тройку, потому что другие уже были собраны. И мы собирали её одну. Результативность – это неотъемлемая часть. Но я честно скажу, что Комтуа ещё много над чем предстоит работать. Да, естественно, что у него есть улучшение. Но он ещё далёк от идеала», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В текущем сезоне на счету Комтуа 17 матчей, в которых форвард забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач.