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Рашевский: «Динамо» решило поиграть в красивый хоккей. Вот к чему это привело

Рашевский: «Динамо» решило поиграть в красивый хоккей. Вот к чему это привело
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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский прокомментировал нервную концовку в матче с «Витязем» (4:3). Подмосковная команда забросила две шайбы в конце третьего периода и едва не сравняла счёт.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Витязь
Московская область
1:0 Рашевский (Комтуа) – 01:48 (5x5)     2:0 Менелл (Гусев) – 18:42 (5x5)     3:0 Гусев (Буруянов, Ожиганов) – 24:18 (6x5)     3:1 Барак (Бучельников, Чехович) – 36:23 (5x5)     4:1 Джиошвили (Комтуа, Ожиганов) – 56:39 (5x4)     4:2 Головков (Барак) – 57:47 (5x5)     4:3 Аркалов (Бучельников, Барак) – 58:46 (5x3)    

«Во второй половине матча «Витязь» добавил в скорости, а мы где-то должны были сыграть более надёжно и чётко. Лишний раз надо было забросить шайбу в угол и там за неё побороться, а мы решили поиграть в красивый хоккей, и вот к чему это привело. Слава богу, что выстояли в концовке и довели встречу до победы.

Могу сказать, что это такая ловушка, когда у тебя всё получается и ты ведёшь с преимуществом в несколько шайб. Видишь, что соперник даёт играть, и начинаешь придумывать лишнее, изображать академию, и это всё, как правило, плохо заканчивается. Все 60 минут надо быть в фокусе, чтобы не повторялись такие случаи, как произошло сегодня», — сказал Рашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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