Рашевский: «Динамо» решило поиграть в красивый хоккей. Вот к чему это привело

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский прокомментировал нервную концовку в матче с «Витязем» (4:3). Подмосковная команда забросила две шайбы в конце третьего периода и едва не сравняла счёт.
«Во второй половине матча «Витязь» добавил в скорости, а мы где-то должны были сыграть более надёжно и чётко. Лишний раз надо было забросить шайбу в угол и там за неё побороться, а мы решили поиграть в красивый хоккей, и вот к чему это привело. Слава богу, что выстояли в концовке и довели встречу до победы.
Могу сказать, что это такая ловушка, когда у тебя всё получается и ты ведёшь с преимуществом в несколько шайб. Видишь, что соперник даёт играть, и начинаешь придумывать лишнее, изображать академию, и это всё, как правило, плохо заканчивается. Все 60 минут надо быть в фокусе, чтобы не повторялись такие случаи, как произошло сегодня», — сказал Рашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
- 6 ноября 2024
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