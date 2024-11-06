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Дмитрий Рашевский рассказал, будет ли он проставляться перед Максом Комтуа

Дмитрий Рашевский рассказал, будет ли он проставляться перед Максом Комтуа
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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский рассказал, будет ли он проставляться перед Максом Комтуа за великолепную голевую передачу в матче с «Витязем» (4:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Витязь
Московская область
1:0 Рашевский (Комтуа) – 01:48 (5x5)     2:0 Менелл (Гусев) – 18:42 (5x5)     3:0 Гусев (Буруянов, Ожиганов) – 24:18 (6x5)     3:1 Барак (Бучельников, Чехович) – 36:23 (5x5)     4:1 Джиошвили (Комтуа, Ожиганов) – 56:39 (5x4)     4:2 Головков (Барак) – 57:47 (5x5)     4:3 Аркалов (Бучельников, Барак) – 58:46 (5x3)    

«Конечно, обязательно проставлюсь перед Максом, когда будет такая возможность. Мы сейчас играем за выходные. Нам надо выигрывать, чтобы больше отдыхать. Такая вот у нас непростая работа. Когда будет возможность, свожу его куда-нибудь перекусить.

Я всегда жду от него паса. Мы об этом с ним разговаривали. Он говорил, что из-за ворот будет сбрасывать шайбу на пятак, потому что многие в НХЛ так играют, не боясь этого, если знают, что там находится партнёр. У нас и до этого было много таких моментов, просто мы их не реализовывали. А сейчас это получилось.

Не хочется преждевременно говорить, что к «Динамо» пришла стабильность. Давайте хотя бы дождёмся паузы. Тогда будем смотреть, какой у нас результат и какое место в таблице мы занимаем. Пока ещё рано. Мы только встали на правильный путь. Главное – теперь только прогрессировать.

Что касается меня, уже несколько лет получается не очень хорошее начало сезона. Немного буксую, всегда плохо вхожу в сезон, а потом начинаю разыгрываться. Обычно в октябре что-то начинает более-менее вырисовываться. А сейчас получилось ближе к ноябрю, потому что сдвинулся срок проведения сборов. Подготовка сместилась, поэтому получилось так. Надеюсь, что дальше буду только улучшать свою игру», — сказал Рашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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