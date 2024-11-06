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«Эмоций не хватало – это однозначно». Никитин — о тяжёлой победе «Локо» над «Торпедо»

«Эмоций не хватало – это однозначно». Никитин — о тяжёлой победе «Локо» над «Торпедо»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал тяжёлую победу по буллитам над нижегородским «Торпедо» (2:1 Б) и заявил, что ярославской команде не хватило эмоций после тяжёлой выездной серии.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2024, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Б
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Мисников (Орлов, Силаев) – 07:21 (5x5)     1:1 Бут (Иванов, Симашев) – 19:34 (5x5)     2:1 Каюмов – 65:00    

«Эмоций не хватало – это однозначно. Отсюда всё и шло. Атаки не было, шайбу теряли много, меньшинство. Молодчики, что дотерпели. Нужно и такие матчи выигрывать. Почему не хватало эмоций? Однозначно на выезде потратили эмоции. Но мы этого ожидали. Нанесли всего 17 бросков? Мы играли в меньшинстве, все составы перекрутились. Тяжело бросать, когда в своей зоне играешь», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

«Локомотив» одержал девятую победу подряд и упрочил лидерство в КХЛ.

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