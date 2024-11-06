«Эмоций не хватало – это однозначно». Никитин — о тяжёлой победе «Локо» над «Торпедо»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал тяжёлую победу по буллитам над нижегородским «Торпедо» (2:1 Б) и заявил, что ярославской команде не хватило эмоций после тяжёлой выездной серии.

«Эмоций не хватало – это однозначно. Отсюда всё и шло. Атаки не было, шайбу теряли много, меньшинство. Молодчики, что дотерпели. Нужно и такие матчи выигрывать. Почему не хватало эмоций? Однозначно на выезде потратили эмоции. Но мы этого ожидали. Нанесли всего 17 бросков? Мы играли в меньшинстве, все составы перекрутились. Тяжело бросать, когда в своей зоне играешь», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

«Локомотив» одержал девятую победу подряд и упрочил лидерство в КХЛ.