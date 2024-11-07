Тренер «Вашингтона» — об Овечкине: иногда он становится нетерпеливым

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о российском нападающем Александре Овечкине.

«Звено Овечкина было продуктивным в течение всего года, если вы посмотрите на базовые цифры и проследите за изменениями. Иногда он немного сбавлял обороты, например, когда шайбы не попадали в ворота, как в начале, но их звено по-прежнему было очень эффективным. Иногда, как бомбардир, он становится немного нетерпеливым. И он спрашивает: «Почему? Что происходит?» И мы говорим: «Просто расслабься. Процесс выглядит хорошо. Ты занимаешь хорошие позиции, проводишь больше времени в атакующей зоне, твоё звено продуктивно. Ты создаешь 10 голевых моментов и упускаешь только четыре; это хороший вечер, просто продолжай в том же духе», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 11 матчах регулярного чемпионата, забив семь голов и сделав семь результативных передач.