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Александр Овечкин забросил 861-ю шайбу в НХЛ

Александр Овечкин забросил 861-ю шайбу в НХЛ
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нэшвилл Предаторз».

НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Пярссинен (Евангелиста, Томасино) – 03:12     1:1 Макмайкл (Рой, Дюбуа) – 04:26     2:1 Протас (Овечкин, Строум) – 35:03     2:2 Стэмкос (Каррье, О'Райлли) – 35:34     3:2 Овечкин (Строум, Фехервари) – 50:25    

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 3:2 в пользу хозяев. В составе «Вашингтона» гол забил российский нападающий Александр Овечкин. Для него эта шайба стала 861-й в карьере в НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 12 матчах, в которых записал в свой актив восемь голов и восемь результативных передач при коэффициенте полезности «+10».

Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
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