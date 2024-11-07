Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 33 шайбы до рекорда Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в столице США Вашингтоне и завершилась победой хозяев площадки со счётом 3:2.

Этот гол стал для 39-летнего Овечкина 861-м за карьеру в матчах регулярных сезонов НХЛ. Таким образом, Александр сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 33 шайб.

В 12 матчах текущего сезона российский хоккеист забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Всего за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ на счету Овечкина 861 шайба и 705 ассистов в 1438 матчах.

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