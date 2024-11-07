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Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 33 шайбы до рекорда Гретцки

Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 33 шайбы до рекорда Гретцки
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в столице США Вашингтоне и завершилась победой хозяев площадки со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Пярссинен (Евангелиста, Томасино) – 03:12     1:1 Макмайкл (Рой, Дюбуа) – 04:26     2:1 Протас (Овечкин, Строум) – 35:03     2:2 Стэмкос (Каррье, О'Райлли) – 35:34     3:2 Овечкин (Строум, Фехервари) – 50:25    

Этот гол стал для 39-летнего Овечкина 861-м за карьеру в матчах регулярных сезонов НХЛ. Таким образом, Александр сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 33 шайб.

В 12 матчах текущего сезона российский хоккеист забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Всего за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ на счету Овечкина 861 шайба и 705 ассистов в 1438 матчах.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица

Видео: Главные рекорды Александра Овечкина

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