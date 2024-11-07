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Вашингтон Кэпиталз – Нэшвилл Предаторз, результат матча 7 ноября 2024, счет 3:2, НХЛ

Победный гол и пас Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл»
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В ночь с 6 на 7 ноября мск на льду «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нэшвилл Предаторз». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Пярссинен (Евангелиста, Томасино) – 03:12     1:1 Макмайкл (Рой, Дюбуа) – 04:26     2:1 Протас (Овечкин, Строум) – 35:03     2:2 Стэмкос (Каррье, О'Райлли) – 35:34     3:2 Овечкин (Строум, Фехервари) – 50:25    

У победителей заброшенными шайбами отличились канадский форвард Коннор Макмайкл и белорусский нападающий Алексей Протас. Также на счету россиянина Александра Овечкина гол и результативная передача.

В составе «Нэшвилла» голами отметились финский нападающий Юусо Пярссинен и канадский форвард Стивен Стэмкос.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Вашингтон» продолжит домашнюю серию и встретится с командой «Питтсбург Пингвинз» 9 ноября. «Нэшвилл» на выезде сыграет с «Флорида Пантерз» 8 ноября.

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