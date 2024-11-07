Победный гол и пас Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл»

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В ночь с 6 на 7 ноября мск на льду «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нэшвилл Предаторз». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева.

У победителей заброшенными шайбами отличились канадский форвард Коннор Макмайкл и белорусский нападающий Алексей Протас. Также на счету россиянина Александра Овечкина гол и результативная передача.

В составе «Нэшвилла» голами отметились финский нападающий Юусо Пярссинен и канадский форвард Стивен Стэмкос.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Вашингтон» продолжит домашнюю серию и встретится с командой «Питтсбург Пингвинз» 9 ноября. «Нэшвилл» на выезде сыграет с «Флорида Пантерз» 8 ноября.