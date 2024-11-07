Стало известно, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки при сохранении текущего темпа голов

39-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда НХЛ Уэйна Гретцки (894 гола) до 33 голов. В домашнем матче регулярного чемпионата с «Нэшвилл Предаторз» капитан «столичных» забросил свою 861-ю шайбу в карьере в регулярных сезонах НХЛ.

Тким образом, Александру Овечкину осталось забить 34 гола, чтобы обойти Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги. В текущем сезоне он забросил восемь шайб в 12 матчах, что в среднем составляет 0,67 гола за игру.

При сохранении такого темпа Овечкин побьёт рекорд Гретцки 7 марта 2025 года в матче с «Детройт Ред Уингз».

Видео: Овечкина поздравили с первым голом в сезоне