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Стало известно, когда Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки при сохранении текущего темпа по забиванию голов

Стало известно, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки при сохранении текущего темпа голов
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39-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда НХЛ Уэйна Гретцки (894 гола) до 33 голов. В домашнем матче регулярного чемпионата с «Нэшвилл Предаторз» капитан «столичных» забросил свою 861-ю шайбу в карьере в регулярных сезонах НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Пярссинен (Евангелиста, Томасино) – 03:12     1:1 Макмайкл (Рой, Дюбуа) – 04:26     2:1 Протас (Овечкин, Строум) – 35:03     2:2 Стэмкос (Каррье, О'Райлли) – 35:34     3:2 Овечкин (Строум, Фехервари) – 50:25    

Тким образом, Александру Овечкину осталось забить 34 гола, чтобы обойти Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги. В текущем сезоне он забросил восемь шайб в 12 матчах, что в среднем составляет 0,67 гола за игру.

При сохранении такого темпа Овечкин побьёт рекорд Гретцки 7 марта 2025 года в матче с «Детройт Ред Уингз».

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица

Видео: Овечкина поздравили с первым голом в сезоне

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