Овечкин забросил 8 шайб в 12 матчах. В прошлом сезоне ему на это понадобилось 43 игры
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Нэшвилл Предаторз», который закончился победой столичной команды со счётом 3:2, забросил восьмую шайбу в этом сезоне в Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Пярссинен (Евангелиста, Томасино) – 03:12 1:1 Макмайкл (Рой, Дюбуа) – 04:26 2:1 Протас (Овечкин, Строум) – 35:03 2:2 Стэмкос (Каррье, О'Райлли) – 35:34 3:2 Овечкин (Строум, Фехервари) – 50:25
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 12 матчах. В прошлом сезоне россиянину понадобилось 43 игры, чтобы забросить восемь шайб.
Напомним, гол в матче с «Нэшвиллом» стал для россиянина 861-м в НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки Овечкину осталось 33 шайбы. Всего за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ на счету российского нападающего 861 шайба и 705 ассистов в 1438 матчах.
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