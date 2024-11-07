Овечкин забросил 8 шайб в 12 матчах. В прошлом сезоне ему на это понадобилось 43 игры

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Нэшвилл Предаторз», который закончился победой столичной команды со счётом 3:2, забросил восьмую шайбу в этом сезоне в Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 12 матчах. В прошлом сезоне россиянину понадобилось 43 игры, чтобы забросить восемь шайб.

Напомним, гол в матче с «Нэшвиллом» стал для россиянина 861-м в НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки Овечкину осталось 33 шайбы. Всего за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ на счету российского нападающего 861 шайба и 705 ассистов в 1438 матчах.