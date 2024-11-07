Овечкин приблизился к рекорду Ягра по победным шайбам в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Нэшвилл Предаторз», который закончился победой столичной команды со счётом 3:2, забросил 130-ю победную шайбу за свою карьеру в Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Лидером по количеству победных шайб принадлежит бывшему чешскому хоккеисту Яромиру Ягру. Экс-нападающий забросил на пять решающих голов больше.

Напомним, гол в матче с «Нэшвиллом» стал для россиянина 861-м в НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки Овечкину осталось 33 шайбы. Всего за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ на счету российского форварда 861 шайба и 705 ассистов в 1438 матчах.