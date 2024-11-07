Александр Овечкин забил в пятом матче подряд и близок к рекорду Бретта Халла

39-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в пятом матче подряд. В ночь с 6 на 7 ноября мск капитан «столичных» забил победный гол в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (3:2).

Ранее Овечкин отличился 30 октября в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:3 — дубль), 1 ноября — с «Монреаль Канадиенс» (6:3), 2 ноября — с «Коламбус Блю Джекетс» (7:2) и 3 ноября — в гостях с «Каролиной Харрикейнз» (2:4).

Тем самым российский хоккеист вошёл в тройку лучших хоккеистов в истории НХЛ по длительности голевой серии в возрасте 39+ лет. Рекордсменом по этому показателю является нападающий «Детройт Ред Уингз» Бретт Халл — семь матчей (с 26 ноября по 8 декабря 2003 г.), второе место у форварда «Бостон Брюинз» Джонни Буцика — шесть матчей (с 10 по 19 декабря 1974 г.). Овечкин с голевой серией из пяти матчей занимает единоличное третье место.

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