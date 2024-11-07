Овечкин забил в пятой игре кряду, «ПСЖ» проиграл «Атлетико». Главное к утру
Победный гол российского нападающего Александра Овечкина помог «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Нэшвилл Предаторз» в НХЛ, в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Атлетико» одержал победу в матче с «ПСЖ», встреча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом» завершилась разгромной победой петербуржцев. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
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