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7 ноября главные новости спорта, трансферы, результаты Лиги чемпионов и Кубка России, результаты НХЛ и КХЛ, НБА, Александр Овечкин

Овечкин забил в пятой игре кряду, «ПСЖ» проиграл «Атлетико». Главное к утру
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Победный гол российского нападающего Александра Овечкина помог «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Нэшвилл Предаторз» в НХЛ, в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Атлетико» одержал победу в матче с «ПСЖ», встреча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом» завершилась разгромной победой петербуржцев. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Победный гол и пас Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл».
  2. «Атлетико» Мадрид вырвал победу в концовке матча с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
  3. Гол Соболева помог «Зениту» разгромить «Ахмат» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ КР.
  4. «Барселона» разгромила «Црвену Звезду» в матче Лиги чемпионов.
  5. «Локомотив» обыграл «Торпедо» и продлил серию побед в КХЛ до девяти матчей.
  6. «Зенит» получил разъяснения ФИФА относительно статуса легионера для Дугласа Сантоса.
  7. «Барселона» обновила клубный рекорд стартов сезона, который держался 74 года.
  8. Стал известен состав молодёжной сборной России, которая поедет в Бразилию.
  9. «Реал» Мадрид близок к соглашению с тренером Хаби Алонсо — TEAMtalk.
  10. Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» нанести «Оклахоме» первое поражение в сезоне.
  11. Стали известны две позиции, которые «Реал» рассчитывает усилить трансферами в 2025 году.
  12. Результаты матчей Кубка России по футболу 6 ноября.
  13. Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА 6 ноября.
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