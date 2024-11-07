НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 7 ноября
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7 ноября в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
В ночь с 6 на 7 ноября мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нэшвилл Предаторз». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором победного гола. Россиянин отличился в пятом матче кряду. Этот гол стал для 39-летнего Овечкина 861-м за карьеру в матчах регулярных сезонов НХЛ. Таким образом, Александр сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 33 шайб.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Пярссинен (Евангелиста, Томасино) – 03:12 1:1 Макмайкл (Рой, Дюбуа) – 04:26 2:1 Протас (Овечкин, Строум) – 35:03 2:2 Стэмкос (Каррье, О'Райлли) – 35:34 3:2 Овечкин (Строум, Фехервари) – 50:25
НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 4
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Дебринкэт (Ларкин) – 19:58 1:1 Фолиньо (Бертуцци, Мёрфи) – 28:42 1:2 Ларкин (Дебринкэт) – 32:27 1:3 Велено (Зайдер, Расмуссен) – 43:03 1:4 Копп (Рэймонд) – 57:47
НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Айкел (Теодор, Барбашёв) – 16:05 1:1 Кулак (Нурс, Браун) – 32:18 2:1 Хайман – 35:56 2:2 Ханифин (Карлссон, Айкел) – 50:05 (pp) 2:3 Ханифин (Барбашёв, Хольц) – 59:11 2:4 Стоун (Айкел, Барбашёв) – 59:55
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