НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 7 ноября

7 ноября в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

В ночь с 6 на 7 ноября мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нэшвилл Предаторз». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором победного гола. Россиянин отличился в пятом матче кряду. Этот гол стал для 39-летнего Овечкина 861-м за карьеру в матчах регулярных сезонов НХЛ. Таким образом, Александр сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 33 шайб.