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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 7 ноября

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 7 ноября
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7 ноября в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

В ночь с 6 на 7 ноября мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нэшвилл Предаторз». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором победного гола. Россиянин отличился в пятом матче кряду. Этот гол стал для 39-летнего Овечкина 861-м за карьеру в матчах регулярных сезонов НХЛ. Таким образом, Александр сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 33 шайб.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Пярссинен (Евангелиста, Томасино) – 03:12     1:1 Макмайкл (Рой, Дюбуа) – 04:26     2:1 Протас (Овечкин, Строум) – 35:03     2:2 Стэмкос (Каррье, О'Райлли) – 35:34     3:2 Овечкин (Строум, Фехервари) – 50:25    
НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 4
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Дебринкэт (Ларкин) – 19:58     1:1 Фолиньо (Бертуцци, Мёрфи) – 28:42     1:2 Ларкин (Дебринкэт) – 32:27     1:3 Велено (Зайдер, Расмуссен) – 43:03     1:4 Копп (Рэймонд) – 57:47    
НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Айкел (Теодор, Барбашёв) – 16:05     1:1 Кулак (Нурс, Браун) – 32:18     2:1 Хайман – 35:56     2:2 Ханифин (Карлссон, Айкел) – 50:05 (pp)     2:3 Ханифин (Барбашёв, Хольц) – 59:11     2:4 Стоун (Айкел, Барбашёв) – 59:55    
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