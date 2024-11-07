Защитник «Сибири» Ахияров — о Широкове: вожак, такой игрок нужен был команде

Защитник «Сибири» Тимур Ахияров заявил, что команде не хватало такого опытного капитана, как Сергей Широков. Напомним, в минувшем межсезонье Широков покинул команду «Автомобилист» и подписал годовой контракт с «Сибирью».

«В прошлом году был такой момент, не было возрастного игрока, капитана. А вот до этого такие игроки были: Чесалин был хорошим капитаном. Широков как раз вожак, он нужен был», – сказал Ахияров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

38-летний форвард в текущем сезоне провёл 20 матчей и набрал 16 (10+6) очков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Тимуром Ахияровым читайте на «Чемпионате» в 10:00 мск.