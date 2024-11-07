«Хороший мужик, правильный». Защитник «Сибири» — о Епанчинцеве

Защитник «Сибири» Тимур Ахияров поделился эмоциями от работы с главным тренером Вадимом Епанчинцевым. Специалист возглавил новосибирский клуб в прошедшее межсезонье.

«Может подшутить, хороший мужик, правильный. На тренировках он требовательный, мы все собрались ради хоккея, нужно выполнять задачи. Нельзя сказать, что он какой-то строгий. Больше на позитиве», – сказал Ахияров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

В текущем сезоне новосибирская «Сибирь» провела 22 матча и на данный момент занимает седьмую строчку в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Полную версию эксклюзивного интервью с Тимуром Ахияровым читайте на «Чемпионате» в 10:00 мск.