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«Хороший мужик, правильный». Защитник «Сибири» — о Епанчинцеве

«Хороший мужик, правильный». Защитник «Сибири» — о Епанчинцеве
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Защитник «Сибири» Тимур Ахияров поделился эмоциями от работы с главным тренером Вадимом Епанчинцевым. Специалист возглавил новосибирский клуб в прошедшее межсезонье.

«Может подшутить, хороший мужик, правильный. На тренировках он требовательный, мы все собрались ради хоккея, нужно выполнять задачи. Нельзя сказать, что он какой-то строгий. Больше на позитиве», – сказал Ахияров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

В текущем сезоне новосибирская «Сибирь» провела 22 матча и на данный момент занимает седьмую строчку в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Полную версию эксклюзивного интервью с Тимуром Ахияровым читайте на «Чемпионате» в 10:00 мск.

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