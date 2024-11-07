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«Величайший снайпер всех времён». Тренер «Нэшвилла» оценил очередной гол Овечкина

«Величайший снайпер всех времён». Тренер «Нэшвилла» оценил очередной гол Овечкина
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Главный тренер «Нэшвилла» Эндрю Брюнетт оценил очередной гол капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Рсосийский форвард стал автором победного гола в ворота «Предаторз» (3:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Пярссинен (Евангелиста, Томасино) – 03:12     1:1 Макмайкл (Рой, Дюбуа) – 04:26     2:1 Протас (Овечкин, Строум) – 35:03     2:2 Стэмкос (Каррье, О'Райлли) – 35:34     3:2 Овечкин (Строум, Фехервари) – 50:25    

«Вы знали, что это произойдёт. Я видел его голы много раз со скамейки запасных. Я играл против него, я тренировал против него, я наблюдал за ним, и он вновь находит момент для гола. Когда шайба на его клюшке, она залетает в ворота. Это был важный гол от, возможно, величайшего снайпера всех времён», – цитирует Брюнетта пресс-служба клуба.

Овечкину осталось забить 34 гола, чтобы обойти Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги. В текущем сезоне он забросил восемь шайб в 12 матчах, что в среднем составляет 0,67 гола за игру.

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