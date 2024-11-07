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«Я получаю удовольствие». Александр Овечкин оценил свою пятиматчевую голевую серию

«Я получаю удовольствие». Александр Овечкин оценил свою пятиматчевую голевую серию
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оценил свою пятиматчевую голевую серию. Российский нападающий стал автором победной шайбы в матче с «Нэшвиллом» (3:2). В текущем сезоне на счету Александра восемь голов и восемь передач в 16 матчах.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Пярссинен (Евангелиста, Томасино) – 03:12     1:1 Макмайкл (Рой, Дюбуа) – 04:26     2:1 Протас (Овечкин, Строум) – 35:03     2:2 Стэмкос (Каррье, О'Райлли) – 35:34     3:2 Овечкин (Строум, Фехервари) – 50:25    

«Я люблю носить майку этого клуба, а фанатам нравятся мои голы. Я всегда получаю удовольствие. Когда выигрываешь матчи, когда создаёшь опасные моменты, играть всегда весело. У нас отличное взаимопонимание в звене, надеюсь, мы и дальше будем играть результативно», — цитирует Овечкина пресс-служба клуба.

Овечкину осталось забить 34 гола, чтобы обойти Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги. В текущем сезоне он забросил восемь шайб в 12 матчах, что в среднем составляет 0,67 гола за игру.

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