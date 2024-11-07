Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис одержал 1000-ю победу с клубом. Победа над «Нэшвиллом» стала юбилейной для Леонсиса, который стал владельцем «Кэпиталз» в 1999 году.

Леонсис стал вторым владельцем клуба НХЛ в истории по скорости достижения 1000 побед. Быстрее этой отметки достиг владелец «Бостона» Джереми Джейкобс. При работе Леонсиса в клубе «Вашингтон» стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году, выиграл три Президентских трофея за победы в регулярных чемпионатах (2010, 2016 и 2017).

«Вашингтон» 12 раз выигрывал Столичный дивизион НХЛ. Это рекордное число с 1999 года, когда Леонсис возглавил клуб. «Кэпиталз» выходили в плей-офф в 18 из 24 сезонов, что является повторением лучшего результата в НХЛ с 1999 года.