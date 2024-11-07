Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис одержал 1000-ю победу с клубом

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис одержал 1000-ю победу с клубом
Комментарии

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис одержал 1000-ю победу с клубом. Победа над «Нэшвиллом» стала юбилейной для Леонсиса, который стал владельцем «Кэпиталз» в 1999 году.

Леонсис стал вторым владельцем клуба НХЛ в истории по скорости достижения 1000 побед. Быстрее этой отметки достиг владелец «Бостона» Джереми Джейкобс. При работе Леонсиса в клубе «Вашингтон» стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году, выиграл три Президентских трофея за победы в регулярных чемпионатах (2010, 2016 и 2017).

«Вашингтон» 12 раз выигрывал Столичный дивизион НХЛ. Это рекордное число с 1999 года, когда Леонсис возглавил клуб. «Кэпиталз» выходили в плей-офф в 18 из 24 сезонов, что является повторением лучшего результата в НХЛ с 1999 года.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Пярссинен (Евангелиста, Томасино) – 03:12     1:1 Макмайкл (Рой, Дюбуа) – 04:26     2:1 Протас (Овечкин, Строум) – 35:03     2:2 Стэмкос (Каррье, О'Райлли) – 35:34     3:2 Овечкин (Строум, Фехервари) – 50:25    
Материалы по теме
Овечкин, не останавливайся! Забил в пятом матче НХЛ подряд, до Гретцки — всего 33 гола!
Видео
Овечкин, не останавливайся! Забил в пятом матче НХЛ подряд, до Гретцки — всего 33 гола!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android