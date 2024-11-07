Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис одержал 1000-ю победу с клубом
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Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис одержал 1000-ю победу с клубом. Победа над «Нэшвиллом» стала юбилейной для Леонсиса, который стал владельцем «Кэпиталз» в 1999 году.
Леонсис стал вторым владельцем клуба НХЛ в истории по скорости достижения 1000 побед. Быстрее этой отметки достиг владелец «Бостона» Джереми Джейкобс. При работе Леонсиса в клубе «Вашингтон» стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году, выиграл три Президентских трофея за победы в регулярных чемпионатах (2010, 2016 и 2017).
«Вашингтон» 12 раз выигрывал Столичный дивизион НХЛ. Это рекордное число с 1999 года, когда Леонсис возглавил клуб. «Кэпиталз» выходили в плей-офф в 18 из 24 сезонов, что является повторением лучшего результата в НХЛ с 1999 года.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Пярссинен (Евангелиста, Томасино) – 03:12 1:1 Макмайкл (Рой, Дюбуа) – 04:26 2:1 Протас (Овечкин, Строум) – 35:03 2:2 Стэмкос (Каррье, О'Райлли) – 35:34 3:2 Овечкин (Строум, Фехервари) – 50:25
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