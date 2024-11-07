Александр Овечкин поздравил владельца «Вашингтона» с 1000-й победой

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис одержал 1000-ю победу с клубом. Победа над «Нэшвиллом» (3:2) стала юбилейной для Леонсиса, который стал владельцем «Кэпиталз» в 1999 году. В раздевалке «Вашингтона» капитан команды Александр Овечкин поздравил Леонсиса с юбилейной датой и передал ему шайбу с победного матча.

При работе Леонсиса в клубе «Вашингтон» стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году, выиграл три Президентских трофея за победы в регулярных чемпионатах (2010, 2016 и 2017).

Напомним, Овечкин стал автором победной шайбы в матче с «Нэшвиллом» и продлил свою голевую серию до пяти матчей. Россиянину осталось забить 34 гола, чтобы обойти Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги.