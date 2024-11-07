«Болельщики не видят проделанный объём работы». Ахияров о защитниках оборонительного плана

Защитник «Сибири» Тимур Ахияров заявил, что болельщики больше обращают внимания на результативные действия игроков обороны, но зачастую не видят большой объём черновой работы.

– Насколько обидно, что такие защитники, как вы, проделывающие такую работу, остаются без внимания?

– Знаете, все смотрят на передачи и голы, это все видят, больше бросается в глаза, нежели черновая работа. Это не только касается блоков: есть работяги, которые выполняют огромный объём работы, но при этом те же самые болельщики не видят этого. Они видят поверхностную картину: кто забивает, кто отдаёт, – сказал Ахияров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.